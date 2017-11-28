Не дожив три дні до 27-го дня народження: у Житомирі на колінах попрощалися із загиблим на Донбасі снайпером (фото)

У Житомирі сьогодні попрощалися із молодшим сержантом роти снайперів 95-ї десантно-штурмової бригади Максимом Перепелицею, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, прощання відбулося 28 листопада на майдані імені С. Корольова.

Провести бійця в останню дорогу прийшли учасники АТО, представники влади, рідні загиблого, волонтери та жителі міста.

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Військовий загинув 25 листопада у зоні АТО від кулі снайпера в районі опорного пункту, розташованого поблизу Верхньоторецького (Донецька область), не доживши три дні до свого 27-го дня народження.

Попрощатися з військовим прийшли більше сотні людей.

Поховали бійця на Смолянському кладовищі.

За даними прес-служби Житомирської міськради, Максим Перепелиця народився 28 листопада 1990 року в селі Давидівка Хорошівського району Житомирщини. Він закінчив Давидівську загальноосвітню школу І - ІІІ ступенів. З 2013 року проживав у Житомирі, а вже у 2014 році пішов захищати кордони України. Неодружений. Залишились мати, батько та сестра.