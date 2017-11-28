Росія може повернутися до повномасштабної агресії проти України - РНБО

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко заявляє, що Росія розгортає війська поблизу кордону з України на постійній основі і може повернутися до повномасштабної агресії проти Києва, якщо не досягне успіху в дестабілізації ситуації всередині України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це Литвиненко заявив під час VIIІ Національного експертного форуму «Україна: у прагненні до рівноваги» в Києві.

За словами заступника секретаря РНБО, якщо Росія не зможе досягти успіху у спосіб дестабілізаційної кампанії, вона може повернутися до широкомасштабної військової агресії.

Литвиненко навів приклад створення двох нових російських армій - 8-ї і 20-ї загальновійськової армії, трьох новостворених дивізій - 150-ї, 3-ї, 144-ї, та дивізії, що створюється на Кавказі, швидке переозброєння повітряної армії південного і західного військових округів, куди надходять нові літаки.

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«Тут також слід сказати про стрімке розгортання в окупованому українському Криму, де росіяни створили A2/AD зону - зону забороненого доступу з повітря і з моря з абсолютно традиційною для російської військової машини метою: домінування в Чорноморському регіоні», - сказав він.

Литвиненко наголосив, що західні санкції проти Росії діють. «Вони обмежили дуже серйозні російські військові програми, такі як створення нового літака-винищувача фронтової авіації п'ятого покоління, нового танку «Армата», нової бронеплатформи, крім того, зменшили кількість ресурсів, які вони можуть витратити на модернізацію власного ОПК».

Проте, за словами Литвиненка, «росіяни знаходять необхідні ресурси на розгортання військ на кордоні з Україною на постійній основі, підвищення їхньої боєготовності, що довели навчання «Захід-2017».

Заступник секретаря РНБО додав, що Україна є не єдиним, але ключовим російським фронтом. «Росія хоче повернути свої позиції провідної великої держави, використовуючи для цього всі інструменти сили», - підкреслив Литвиненко.