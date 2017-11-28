Аваков розкрив чисельність російських військ і техніки на Донбасі (інфографіка)

На Донбасі більше важкої техніки противника, ніж на озброєнні у Великобританії. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

Зазначається, що під виглядом воєнізованих формувань ЛНР/ДНР працює оперативне групування російських окупаційних військ, до складу якого входять перший і другий російські армійські корпуси.

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"Загальна численність першого і другого російського армійського корпусу – 35, 5 тисяч, танків – 478, бронемашин – 848, систем залпового вогню до 208, мінометів до 750, протитанкових засобів 3. 478 танків і 800 БТР – це більше, ніж є на озброєнні у Великій Британії", - йдеться у повідомленні.

Аваков розповів, що управління бойовиками на Донбасі здійснює Оперативне командування Південного військового округу ЗС РФ.

"Управління угрупованнями російських військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей України здійснюється Оперативним командуванням, створеним на базі штабу 8-ї Армії Південного військового округу РФ (Новочеркаськ)", - наголосив глава МВС.

До складу угруповання входять 1-й (Донецьк) і 2-й (Луганськ) корпуси, що складаються з місцевого населення, найманців і кадрових російських військових.

Корпуси посилені підрозділами зі складу округів, видів, родів військ ЗС РФ, що діють на ротаційних засадах. Вони є першим ешелоном військ на цьому напрямку. Другий ешелон, за словами міністра, складають підрозділи 8-ї прмії.

Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявляв, що на територіях окупованого Росією Донбасу зараз перебуває військова сила, рівна силам майже всіх європейських країн-членів НАТО.