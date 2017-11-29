Бойовики перекрили частину території "ДНР" для цивільних через підрозділ російських військових - ІС

Один з районів на території так званої "ДНР" перекрито бойовиками і туди не пускають цивільних. Про це координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Територія в районі c. Соснівське Новоазовського району Донецької області на даний момент закрита бойовиками для переміщення цивільного населення, організований жорсткий пропускний режим із спецдозволу. За даними групи ІС, в с. Соснівське базується підрозділ радіоелектронної розвідки, укомплектований військовослужбовцями ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

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Також, за словами "ІС", серед місцевого населення Горлівки та навіть поміж бойовиків ходять чутки, що місто "здаватимуть" ЗСУ. "МГБ ДНР" вживає заходів щодо виявлення «панікерів і розповсюджувачів чуток», проте на даний момент - без особливих результатів", - додав Тимчук.

Раніше повідомлялося, що Кремль боїться масштабного наступу ЗСУ на тлі перевороту в "ЛНР".