Перший етап обміну полоненими на Донбасі може відбутися до Нового Року – Медведчук

Лідер руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук, який представляє Україну в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, заявив, що перший етап обміну полоненими на Донбасі може відбутися до новорічних та різдвяних свят.

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Про це Медведчук заявив в інтерв'ю телеканалу "Україна".

"Терміни були узгоджені на початковому етапі, в першу чергу, з президентом України, і було визначено, що ми зможемо виконати відповідні дії, спрямовані на звільнення зазначених осіб в термін до новорічних та різдвяних свят. Тобто, сьогодні є всі надії провести звільнення в ті терміни, про які раніше говорилося ", - повідомив Медведчук.

Передбачається, що обмін полоненими в форматі «всіх на всіх» буде проходити в два етапи.

Як повідомляв УНІАН, раніше Медведчук заявляв, що обмін полоненими за формулою «306 на 74» стане першим етапом після відновлення процесу звільнення заручників.

29 листопада в Мінську проходить засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.