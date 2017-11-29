"Навіть не обговорюється": в "ЛДНР" відмовилися від поетапного обміну полоненими за формулою "74 на 306"

У "ЛДНР" не розглядають поетапний обмін полоненими з Києвом, передає РИА «Новости».

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«Природно, діалог був передати одночасно усіх. Жодної поетапності, частинами, навіть не обговорюється», - сказала так званий представник "ЛНР" в гуманітарній підгрупі по Україні Ольга Кобцева.

За її словами, "ЛДНР" готові передати 74 полонених в обмін на 306 бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада представник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Віктор Медведчук заявляв, що обмін полоненими за формулою "306 на 74" стане першим етапом після відновлення процесу звільнення заручників.

За його словами, списки осіб вже остаточно підготовлені. З проханням про проведення такого обміну і надання впливу на владу тимчасово окупованого Донбасу він звернувся до президента РФ Володимира Путіна. Як заявила член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, станом на 24 листопада на окупованих територіях Донбасу знаходяться 162 українських заручника, встановлено місцезнаходження 94 з них.