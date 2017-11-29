Ситуація на Донбасі є загрозою для країн Заходу - Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак переконаний, що ситуація на сході України є загрозою всьому західному світу та сигналом для інших країн.

Як повідомили у прес-службі відомства, про це Полторак заявив під час зустрічі з президентом Світового конгресу українців Євгеном Чолієм.

«Ситуація на сході України — це загроза всьому західному світу, тому протистояння інформаційним викликам не гаслами, а діями є ефективним та результативним, ми маємо спільно протистояти інформаційним викликам», — підкреслив Полторак, наголосивши, що конфлікт на Донбасі є сигналом для інших країн, як може розвиватися ситуація.

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Своєю чергою президент Світового конгресу українців Євген Чолій запевнив у продовженні підтримки та допомоги Україні.

«Можете сподіватися на нашу потужну підтримку. Світ має розуміти, що це є не суто україно-російський конфлікт, а світова загроза. Якщо Україна захистить свої кордони, то вона забезпечить цим стабільність в регіоні», — зазначив Чолій.