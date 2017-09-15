Військовим в зоні АТО ніхто не забороняв відкривати вогонь, коли є загроза життю - Полторак

19:31, 15 вересня 2017
Війна
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Він додав, що інформація про нібито заборону відповідати вогнем в зоні проведення АТО у випадках, коли є пряма загроза життю військовослужбовців, є провокацією.

facebook.com/generalpoltorak

Міністр оборони Степан Полторак наголошує, що українським військовослужбовцям в зоні АТО не забороняли відкривати вогонь у відповідь, коли є загроза їхньому життю чи загроза захоплення позицій.

Читайте такожЗагострення на Донбасі: двоє військових поранені, сили АТО відкрили вогонь у відповідьЯк повідомляється на сайті Міністерства оборони, про це він заявив на брифінгу на Львівщині.

"Ніхто не забороняв військовослужбовцям відкривати вогонь у відповідь, коли є загроза життю наших військових або є загроза захоплення наших позицій, чи загроза проведення наступальних дій. Такого ніколи не було і не буде!" - підкреслив Полторак.

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Теги: #обстріли бойовиків#ситуація зоні ато#вогонь відповідь