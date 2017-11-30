Бойовики на Донбасі вдаються до провокацій із метою дискредитації ЗСУ - Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що бойовики на Донбасі вдаються до провокативних дій та обстрілів, спрямованих на дискредитацію підрозділів Збройних сил України.

Як повідомили у прес-службі оборонного відомства, про це Полторак заявив під час зустрічі з президентом Світового конгресу українців Євгеном Чолієм.

Зокрема, міністр оборони поінформував іноземну делегацію про ситуацію на сході України, зазначивши, що вона є непростою, бо ворог вдається до провокативних дій та обстрілів, спрямованих на дискредитацію підрозділів ЗСУ.

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Крім того, Полторак подякував уряду та народу Канади за допомогу та підтримку на всіх світових майданчиках.

«Канадці є люди, які не байдужі до всіх проблем. Дякую за допомогу, яка надається нам з 2014 року, з початку російської агресії проти України. Це і надання військового одягу, і фінансова, технічні, політична допомога на світовій арені, а також співпраця в рамках реалізації тренувальної місії UNIFIER за участі інструкторів Канади», — зазначив очільник оборонного відомства.