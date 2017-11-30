Бойовики на Донбасі вдаються до провокацій із метою дискредитації ЗСУ - Полторак
Полторак також назвав ситуацію на Донбасі непростою.
Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що бойовики на Донбасі вдаються до провокативних дій та обстрілів, спрямованих на дискредитацію підрозділів Збройних сил України.
Як повідомили у прес-службі оборонного відомства, про це Полторак заявив під час зустрічі з президентом Світового конгресу українців Євгеном Чолієм.
Зокрема, міністр оборони поінформував іноземну делегацію про ситуацію на сході України, зазначивши, що вона є непростою, бо ворог вдається до провокативних дій та обстрілів, спрямованих на дискредитацію підрозділів ЗСУ.
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Крім того, Полторак подякував уряду та народу Канади за допомогу та підтримку на всіх світових майданчиках.
«Канадці є люди, які не байдужі до всіх проблем. Дякую за допомогу, яка надається нам з 2014 року, з початку російської агресії проти України. Це і надання військового одягу, і фінансова, технічні, політична допомога на світовій арені, а також співпраця в рамках реалізації тренувальної місії UNIFIER за участі інструкторів Канади», — зазначив очільник оборонного відомства.