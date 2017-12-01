Наступного року фінансування аеророзвідки буде збільшено в рази – Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що наступного року буде збільшено в рази фінансування напряму аеророзвідки.

Про це він сказав на зустрічі з керівником Центру підтримки аеророзвідки Марією Берлінською, волонтером Інною Шевчук та полковником Маратом Утюшевим, повідомили у прес-службі Міноборони.

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Як зауважили у оборонному відомстві, зустріч була присвячена обговоренню проблемних питань застосування аеророзвідки у Збройних силах України.

Йшлося, зокрема, про організацію, забезпечення підрозділів ЗСУ безпілотними літальними комплексами, про підготовку спеціалістів та подальшого розвитку зазначеного напряму.

Полторак зазначив, що Міноборони та представники громадянського суспільства мають спільну мету щодо виконання цього важливого завдання.

«Оборонне відомство готове упроваджувати досвід волонтерів, які з першого дня російської агресії допомагали військовослужбовцям безпілотною літальною технікою, та продовжують готувати спеціалістів у цій галузі. Міністерство оборони готове також долучитися до створення разом із волонтерами школи підготовки спеціалістів – аеророзвідників. Досвід, набутий ними під час бойових дій на сході країни, є безцінним, і ми не маємо права його втрачати”, - підкреслив міністр оборони.

Також, поінформували у Міноборони, Полторак наголосив, що наступного року «планується збільшити фінансування на закупівлю, утримання та обслуговування БПЛА, підготовку спеціалістів, створення відповідних підрозділів у бойових частинах ЗС».