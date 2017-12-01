Новому ватажку "ЛНР" доповіли, що "чиновники" задоволені відстороненням Плотницького – ІС

«МДБ ЛНР» представило новому «главі ЛНР» Леоніду Пасічнику доповідну записку щодо настроїв в лавах «представників органів влади ЛНР» після відсторонення від влади Ігоря Плотницького.

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Як повідомляє «Інформаційний спротив», згідно з документом, абсолютна більшість «чиновників» задоволені відстороненням Плотницького та призначенням «виконуючим обов'язки голови ЛНР» Пасічника, відзначаючи «позитивні зрушення у кадровій політиці нового керівника».

«Зокрема, позитивно сприйнято відсторонення від займаної посади «керівника адміністрації глави ЛНР» Ірини Тейцман як «куратора основних корупційних схем Ігоря Плотникого», а також наближених до неї осіб», – передає зміст записки ІС.