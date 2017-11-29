ФСБ у Луганську затримує прибічників Плотницького – Міноборони

ФСБ Росії в окупованому Луганську затримує прибічників колишнього ватажка терористичної організації «ЛНР» Ігоря Плотницького.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні під час брифінгу в Києві.

«Під приводом розшуку та знешкодження так званих членів «української диверсійно-розвідувальної групи» у Луганську співробітниками ФСБ РФ спільно з представниками так званої «МДБ ДНР» проводяться виявлення та арешт осіб, пов’язаних з колишнім керівництвом «ЛНР». Такі арешти здійснюються в тому числі серед представників «правоохоронних органів ЛНР» та ватажків так званого 2-го «армійського корпусу», - заявив він.

За словами Лисенка, з метою виправдання своїх дій та створення сприятливого інформаційного фону для такої діяльності російськими спецслужбами поширюються повідомлення про мінування адміністративних будівель.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в тимчасово окупованому Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння приєдналися бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували в центрі Луганська значну кількість військової техніки та озброєних осіб, було перекрито дороги й заблоковано роботу установ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Луганську відбуваються розбірки не лише між місцевими бандами, а й між російськими спецслужбами.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а до окупованого Луганська увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включно зі спецназом ГРУ і спецназівцями МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.

24 листопада стало відомо, що ватажком «ЛНР» став так званий «міністр державної безпеки ЛНР» Леонід Пасічник. За його словами, Плотницький «подав у відставку» за станом здоров'я через наслідки контузії. Також він повідомив, що Плотницького призначено уповноваженим «ЛНР» щодо виконання Мінських домовленостей.