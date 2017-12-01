Командування окупантів на Донбасі розкрадає продовольчі пайки для продажу

Командування окупаційних військ на Донбасі привласнює продовольчі пайки з метою продажу.

Читайте такожП'яний російський найманець збив насмерть двох людей у Макіївці - розвідкаЯк передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, у передових підрозділах російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зростає невдоволення харчовим забезпеченням. Зокрема в одній із частин так званого 1 армійського корпусу бойовики звинувачують командування у розкраданні запасів продовольства та привласненні продовольчих пайків з метою продажу», - сказав Мотузяник.