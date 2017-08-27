Цивільні на Донбасі роззброїли п'яних окупантів, які погрожували їм зброєю - розвідка

Жителі одного з населених пунктів Слов’яносербського району Луганської області роззброїли трьох нетверезих окупантів, які погрожували застосувати зброю.

Як повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, у населеному пункті Сентянівка (Слов’яносербський район) група військовослужбовців 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК у стані алкогольного сп’яніння здійснювали хаотичну стрільбу та підривали гранати.

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«Така поведінка військовослужбовців російських окупаційних військ викликає обурення місцевого населення та подекуди призводить до відкритої протидії», - наголосили у розвідці.

Так, йдеться у повідомленні, жителі одного з населених пунктів Слов’яносербського району роззброїли трьох військовослужбовців 4 окремої мотострілецької бригади, які, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, погрожували застосуванням зброї.