Бойовики застосували проти сил АТО міни, БМП, гранатомети та стрілецьку зброю

Бойовики російсько-окупаційних бандформувань обстріляли позиції сил Антитерористичної операції на Луганському напрямку з мін, БМП, гранатометів та стрілецької зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

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"Сьогодні, як і декілька днів поспіль, епіцентром збройної нестабільності залишився Луганський напрямок. Тут, ще на початку доби, ворог випустив понад два десятки мін різних калібрів по наших опорних пунктах біля Новотошківського, Новоолександрівки і Новолуганського. Окрім зброї, забороненої Мінськими угодами, загарбники здійснювали провокації із використанням озброєння БМП неподалік Зайцевого і Лозового. Поблизу Кримського та Жовтого противник порушував перемир’я із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Водночас повідомляється, що на Донецькому напрямку збройні формування обстріляли з великокаліберних кулеметів та автоматів підступи до Кам’янки, а на Приазов’ї - опорні пункти біля Водяного з гранатометів і легкого піхотного озброєння.

"Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська 10 разів порушили режим припинення вогню", - повідомили у прес-центрі.

Раніше УНІАН повідомляв, що загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 25 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.