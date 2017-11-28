Україна має бути готовою амністувати бойовиків і надати особливий статус Донбасу - Волкер

Україна має бути готовою до виконання своїх зобов'язань за Мінськими угодами в частині надання особливого статусу Донбасу та обмеженої амністії бойовиків.

Про це спеціальний представник США по Україні Курт Волкер заявив в інтерв'ю LB.ua в рамках восьмого Національного експертнго форуму Інституту Горшеніна.

При цьому Волкер зазначив, що перед тим, як Україна повинна буде виконати свої зобов'язання, Росія має виконати вимоги по забезпеченню безпеки на Донбасі.

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"Інша річ, яку б я дуже рекомендував і на важливість якої я б звернув увагу кожного в Україні (...) - це те, що Мінські угоди містять вимоги до росіян, звісно – щодо безпеки, припинення вогню, відведення важкого озброєння, відновлення контролю території – але також вимоги, які прийняли і українці. І це – такі речі, як особливий статус, проведення місцевих виборів, обмежена амністія людей, що вчинили деякі злочини в рамках конфлікту. За реалізацію цих речей відповідатиме Україна, якщо будуть створені умови, щоб Україна могла це зробити", - розповів Волкер.

Він зазначив, що "стоїть питання готовності України для дотримання зобов’язань, якщо ми досягнемо моменту, коли ми доб’ємось введення миротворчих сил і рівень безпеки зростатиме".

Спецпредставник США також зазначив, що сили бойовиків у зоні конфлікту "знаходяться під контролем російського командування".

"Також влада на цих територіях користується повною підтримкою з боку Росії. І ясно, що рішення тут приймає Володимир Путін", - сказав Волкер.

При цьому він висловив сумнів, що Путін остаточно вирішив, що робити з Донбасом.

Раніше УНІАН повідомляв, що спецпредставник США Курт Волкер в інтерв'ю виданню Politico висловив думку, що конфлікт на Донбасі найближчим часом не буде врегульовано. Він вважає дуже ймовірним, що активні воєнні дії триватимуть в Україні і через рік.

Також, в інтерв'ю Волкер висловився на підтримку поставок зброї США Україні задля її самозахисту від Росії.