Бойовики протягом дев’яти годин обстрілювали Мар’їнку (фото)

Бойовики у ніч з 1 на 2 грудня близько дев’яти годин поспіль обстрілювали Мар’їнку у Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

«Під обстріл проросійських наймитів потрапила Мар’їнка... Обстріл тривав протягом кількох годин: приблизно з 18 вечора до 3 ночі. Сьогодні зранку вулиці, які потрапили під обстріл, обходить оглядова група. Поки що виявили один пошкоджений будинок. У ньому живе двоє людей. Група продовжує роботу. Постраждалим буде надана уся необхідна допомога», - повідомив Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за минулу добу бойовики російсько-окупаційних бандформувань 26 разів порушили перемир'я, внаслідок чого один військовослужбовець ЗСУ дістав поранення.