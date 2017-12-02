Доба в зоні АТО: Луганський напрямок залишається епіцентром протистояння, один військовий поранений

У зоні проведення АТО за минулу добу, 1 грудня, по усій лінії зіткнення зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога із гранатометів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр штабу АТО. У результаті обстрілів один український військовий отримав поранення.

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«Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню за темної пори доби», - зазначають у штабі.

За повідомленням, Луганський напрямок і надалі залишається епіцентром збройного протистояння. «Понад три години ворог безперервно вів вогонь з усього арсеналу піхотного озброєння по оборонних укріпленнях Луганського, що на Світлодарській дузі. Тут же застосовував БМП та кожні три-чотири хвилини випускав по українських військових міни різних калібрів. З мінометів калібру 120 та 82 міліметри були обстріляні українські опорні пункти на підступах до Троїцького і Новотошківського. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики порушували перемир’я біля Зайцевого та Кримського», - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку декілька разів з мінометів, гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї бойовики обстрілювали військових у передмісті Мар’їнки. Поблизу Авдіївки, Кам’янки, Березового, Невельського та Водяного ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.