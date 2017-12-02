Поранений на Донбасі український військовий помер від отриманих ран

Поранений минулої доби внаслідок ворожих обстрілів український військовослужбовець помер у лікарні Попасної від отриманих ран.

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Про це повідомив речник Міністертства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник на брифінгу в Києві.

«Вчора внаслідок обстрілу противника біля Троїцького один військовослужбовець отримав важке поранення. Його було оперативно евакуйовано, але, нажаль, від отриманих ран військовослужбовець помер у лікарні Попасної. Керівнцитво Міністерства оборони, Генерального штабу, бойові побратими висловлюють щирі співчуття рідним воїна, який загинув за Україну», - сказав Мотузяник.

За словами речника МО, ще один військовослужбовець отримав поранення внаслідок підриву на міні поблизу Попасної, і йому надається вся необхідна медична допомога.