Поранений на Донбасі український військовий помер від отриманих ран
Ще один військовослужбовець отримав поранення внаслідок підриву на міні поблизу Попасної, і йому надається вся необхідна медична допомога.
Поранений минулої доби внаслідок ворожих обстрілів український військовослужбовець помер у лікарні Попасної від отриманих ран.
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Про це повідомив речник Міністертства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник на брифінгу в Києві.
«Вчора внаслідок обстрілу противника біля Троїцького один військовослужбовець отримав важке поранення. Його було оперативно евакуйовано, але, нажаль, від отриманих ран військовослужбовець помер у лікарні Попасної. Керівнцитво Міністерства оборони, Генерального штабу, бойові побратими висловлюють щирі співчуття рідним воїна, який загинув за Україну», - сказав Мотузяник.
За словами речника МО, ще один військовослужбовець отримав поранення внаслідок підриву на міні поблизу Попасної, і йому надається вся необхідна медична допомога.