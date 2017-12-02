На Донеччині під час обстрілу з боку бойовиків поранено жінку (відео)

На Донеччині під час обстрілу бойовиками селища Верхньоторецьке Ясинуватского району місцева жителька 1986 року народження отримала осколкове поранення ноги.

Читайте такожБойовики протягом дев’яти годин обстрілювали Мар’їнку (фото)Про це повідомили у Дружківському відділенні поліції Краматорського відділу поліції Донецької області.

"Сьогодні близько 10 години ранку селище Верхньоторецьке Ясинуватского району зазнало чергового обстрілу з боку бойовиків. В цей час потерпіла знаходилась на вулиці Октябрьській біля магазину Хуторок", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією правоохоронців, поранену госпіталізовано в лікарню міста Торецьк.

Повідомляється, що на місце події спрямовано поліцейських з Краматорська для документування наслідків обстрілу.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт").