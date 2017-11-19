Бойовики обстріляли житлові будинки у Водяному - СЦКК

Офіцери спостережної групи «Маріуполь» української сторони Спільного центру контролю та координації зафіксували випадки обстрілу бойовиками будинків мирних мешканців у населеному пункті Водяне. Про це йдеться у повідомленні української сторони СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«17 листопада 2017 року офіцери-спостерігачі спостережної групи «Маріуполь» української сторони СЦКК провели фотофіксацію випадків порушення режиму припинення вогню із застосуванням артилерійських систем великого калібру НЗФ ОРДО по будинках мирних мешканців у населеному пункті Водяне», - наголосили в СЦКК.

Читайте такожУспіхи на Світлодарській дузі: волонтер розповів про знищення вогневої точки бойовиків

Зазначається, що напередодні, 16 листопада, з 18.55 до 19.45 за напрямком Саханка - Водяне два боєприпаси артилерійських систем калібру 152 мм влучили в житловий сектор в районі вулиць Північна, 11 та Дачна, 13 зазначеного населеного пункту.

Внаслідок розривів в житловому будинку осколками пошкоджено стіни, вікна та дах. На території земельних ділянок з нежитловими будинками зафіксовано воронки від розривів снарядів. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

«Українська сторона СЦКК засуджує дії НЗФ ОРДО щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення. Такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 30 разів прицільно обстріляли позиції українських військових у зоні АТО.