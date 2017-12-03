З початку доби бойовики здійснили 19 обстрілів позицій сил АТО - штаб

З початку доби російсько-терористичні війська 19 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

«Зокрема, на Луганському напрямку окупанти стріляли з 82-мм міномету по опорних пунктах сил АТО біля Золотого. З гранатометів різних типів ворог вів вогонь на підступах до Кримського, Новоолександрівки, Троїцького, Зайцевого та Новгородського, а в районі Новолуганського, Малинового і Луганського турбував оборонців зі стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку епіцентром протистояння залишилось Приазов’я. Тут ворог вів вогонь із мінометів, гранатометів та піхотного озброєння на підступах до Широкиного, Водяного, Талаківки і Павлополя. Декілька разів із мінометів та гранатометів різних модифікацій бойовики обстрілювали українських воїнів у передмісті Авдіївки, а у районі Новотроїцького зафіксовано вогонь ворожого снайпера.

«У разі потреби українські військовослужбовці давали агресору адекватну відповідь», - додали в прес-центрі.

Як повідомлялося, протягом 2 грудня зафіксовано 30 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У результаті ворожих обстрілів один воїн ЗСУ був поранений, ще двоє - отримали бойові травми.