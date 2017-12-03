Доба в АТО: 30 ворожих обстрілів, найгарячіше було на Світлодарській дузі

За минулу добу зафіксовано 30 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У результаті ворожих обстрілів один воїн ЗСУ був поранений, ще двоє - отримали бойові травми, повідомив прес-центр штабу АТО.

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У штабі зазначили ускладнення ситуації в зоні АТО.

"Російсько-окупаційні війська відновили обстріли позицій сил АТО з важкої артилерії. Особливо активно противник порушував перемир’я за темної пори доби", - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку найгарячіше було на Світлодарській дузі. Тут окупанти випустили понад 20 снарядів із артилерії калібру 152-мм поблизу Новолуганського. Біля цього населеного пункту, а також неподалік Луганського, Троїцького, Новоолександрівки, Золотого, Попасної та Новотошківського противник інтенсивно обстрілював українські оборонні укріплення із мінометів різних калібрів, гранатометів і стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку епіцентром протистояння стало Приазов’я. Зокрема, поблизу Водяного і Широкиного ворог впродовж декількох годин вів вогонь зі 122-мм артилерії та мінометів різних калібрів. Українські позиції біля Талаківки противник обстріляв із 120-мм мінометів, а неподалік Павлополя і Гнутового – з піхотного озброєння. На світанку із протитанкового ракетного комплексу окупанти вели вогонь біля Опитного.

Загалом загарбники випустили по опорних пунктах сил АТО не менше 200 снарядів та мін.

Також російські найманці відновили обстріли безпосередньо прифронтових населених пунктів. Під вогонь окупантів з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї потрапили житлові квартали у Водяному, Авдіївці та Верхньоторецькому. Внаслідок обстрілу останнього поранень зазнала 31-річна жінка.