Спостерігачі ОБСЄ заявили про готовність зустрітися з новими ватажками "ЛНР"

Представники Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) готові зустрітися з новим "керівництвом" терористичної організації "Луганська народна республіка". Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

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«Ми завжди готові вступити в діалог з будь-ким, хто бажає віднайти якісь шляхи мирного вирішення цього конфлікту. Якщо нове “керівництво” в Луганській області виявить бажання зустрітися з нами, ми готові”, - сказав він. Разом з тим Хуг нагадав, що представники місії працюють як у Донецьку, так і Луганську.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в тимчасово окупованому Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння приєдналися бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували в центрі Луганська значну кількість військової техніки та озброєних осіб, було перекрито дороги й заблоковано роботу установ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Луганську відбуваються розбірки не лише між місцевими бандами, а й між російськими спецслужбами.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а до окупованого Луганська увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включно зі спецназом ГРУ і спецназівцями МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.

24 листопада стало відомо, що ватажком «ЛНР» став так званий «міністр державної безпеки ЛНР» Леонід Пасічник. За його словами, Плотницький «подав у відставку» за станом здоров'я через наслідки контузії. Також він повідомив, що Плотницького призначено уповноваженим «ЛНР» щодо виконання Мінських домовленостей.