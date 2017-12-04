Слідком Росії порушив справу проти Корнета, який змусив ватажка "ЛНР" втекти до Росії – ЗМІ

Головне слідче управління Слідчого комітету Росії (ГСУ СКР) розслідує справу про вбивство у листопаді минулого року росіянина Артема Булгакова, який служив в охороні так званого екс-міністра "МВС ЛНР" Ігоря Корнета.

Про це РБК повідомило джерело у СКР і підтвердив співрозмовник, близький до відомства.

У дорученні СКР про проведення слідчих і процесуальних дій у справі про загибель Булгакова йдеться про ймовірну роль Корнета і "заступника генерального прокурора "ЛНР" Сергія Горенка у приховуванні слідів вбивства.

Вбивство Булгакова сталося 9 листопада 2016 року. У "ЛНР" стверджували, що він випадково вистрілив собі у груди під час чищення зброї.

У дорученні СКР, говорить джерело РБК, зокрема, вказувалися обставини загибелі Булгакова, встановлені в результаті слідчих дій. З тексту доручення випливало, що Булгаков з 25 вересня по 9 листопада 2016 року служив в особистій охороні "глави МВС ЛНР" Корнета.

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9 листопада вдень він перебував в адміністративній будівлі "МВС" у Луганську. У коридорі блоку "Б", за версією слідства, між ним та кількома співробітниками "МВС" виникла конфліктна ситуація і на ґрунті "неприязних стосунків" один з працівників" дістав вогнепальну зброю і направив її на Булгакова. Той спробував лівою рукою відвести ствол від себе, але його опонент вистрілив — куля прошила руку і потрапила в груди Булгакову, вказали слідчі СКР.

Той, хто стріляв, як вказують у СКР, доповів Корнету про інцидент, після чого "міністр МВС" наказав оточити приміщення, йдеться у дорученні. Тіло Булгакова вивіз на машині начальник відділу у боротьбі з організованою злочинністю Руслан Акаєв.

За версією слідчих, Корнет разом з так званим першим заступником генерального прокурора "ЛНР" Сергієм Горенком вирішили оформити злочин як необережне поводження зі зброєю.

Як повідомлялося, 24 листопада ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький написав заяву про відставку за станом здоров'я.

Ватажком терористичної організації "Луганська народна республіка" став так званий "міністр державної безпеки ЛНР" Леонід Пасічник.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ й спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.

21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків "ЛНР" Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка "ДНР" Олександра Захарченка і ФСБ РФ.