На Одещині попрощалися з 26-річним бійцем, загиблим в зоні АТО

У місті Подольську Одеської області сьогодні попрощалися з бійцем, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції, Дмитром Конокеєнком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної ради, 26-річний Конокеєнко (позивний Чорномор) загинув 3 грудня під час мінометного обстрілу з боку противника поблизу села Широкине Донецької області.

Під час прощання з ним бойові товариші, згадуючи героя, відзначали, що він був справжнім патріотом, світлою, щирою і веселою людиною, ніколи не скаржився на життя, був чудовим другом, вмів підтримати в скрутну хвилину і завжди заряджав інших своїм позитивом.

«Коли Діма залишав намет, ставало якось тихо. А коли він загинув, то ніби у всьому світі стало тихо. Сам про себе він, жартуючи, казав, що він - Чорномор-безсмертний. Тепер він дійсно став безсмертним», - сказав один із побратимів загиблого.

Читайте такожЗагиблим від рук грабіжника у Білій Церкві виявився АТОвець, який пройшов Іловайськ та Дебальцеве

Як зазначив голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, прикро усвідомлювати, що «Книга пам'яті Одеської області поповнилася ще одним ім'ям».

«Ми маємо пам'ятати всіх тих, кого більше з нами немає. Герої житимуть доти, доки ми про них пам'ятатимемо», - наголосив Урбанський.

Конокеєнко народився 11 серпня 1991 року в місті Чорноморську Одеської області, де здобув середню освіту. Пізніше сім'я переїхала до Подольска.

На АТО він пішов добровольцем під час мобілізації в 2015 році. Воював у батальйоні «Донбас». У серпні 2016-го підписав контракт і продовжив військову службу у Збройних силах України. Брав участь у бойових діях у складі 11-го мотопіхотного батальйону «Київська Русь».

У нього залишилися батьки і старший брат.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігівській області попрощалися з 34-річним контрактником, убитим в зоні АТО.