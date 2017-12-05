На Чернігівщині попрощалися із 34-річним контрактником, убитим у зоні АТО (відео)

У Чернігівській області сьогодні попрощалися із загиблим в зоні АТО бійцем – Володимиром Мальцевим. Про це УНІАН повідомили у секторі інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Носівської райдержадміністрації.

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Згідно з повідомленням, 34-річний Мальцев служив за контрактом у 54-й окремій механізованій бригаді Збройних Сил України. Загинув біля міста Попасна Луганської області від кульового поранення 2 грудня.

Попрощалися з бійцем у рідному селі Лихачів Носівського району представники влади і громадськості, друзі, побратими. Чоловіка поховали на місцевому кладовищі.

З метою вшанування пам’яті Мальцева, який загинув, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, мирних жителів на сході України, 5-6 грудня оголосили Днями жалоби у Носівському районі. Відповідне розпорядження підписала голова райдержадміністрації Вікторія Вершняк.

На знак скорботи за загиблим приспущено Державний прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях району. Також обмежується проведення концертно-розважальних заходів.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня на Чернігівщині попрощалися із бійцем, загиблим на Донбасі від кулі снайпера.