Росія озброює, керує та воює на боці бойовиків на сході України - Тіллерсон

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон наголошує, що Росія озброює, керує та воює на боці бойовиків на сході України.

Про це він сказав під час виступу в рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні, який транслювався на сайті організації.

Він сказав, що хоча Україна здійснює кроки щодо дотримання Мінських угод, вона не повинна зупинятися на цьому шляху. Водночас, держсекретар заявив, що Росія не виконує Мінські угоди.

Читайте такожТіллерсон у НАТО: агресія Росії в Україні становить найбільшу загрозу безпеці Європи

"Більше цивільних осіб було вбито у 2017 році, ніж у 2016. У листопаді порушення режиму припинення вогню у Донецьку та Луганську зросло на 60%. Ми повинні чітко розуміти джерело цього насильства. Росія озброює, керує, готує, воює на боці антиурядових сил. Ми закликаємо Росію та її маріонеток припинити їхню агресію, залякування та атаки на спостерігачів ОБСЄ", - наголосив Тіллерсон.