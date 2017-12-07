США ніколи не визнають російську окупацію, санкції збережуться до повного виконання "Мінська" - Тіллерсон

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон заявив, що санкції проти Російської Федерації залишатимуться в силі до того часу, поки РФ не поверне окупований Крим Україні та не виведе війська з Донбасу.

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Про це він сказав під час виступу в рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні, який транслювався на сайті організації. Держсекретар США наголосив, що з усіх викликів, з якими сьогодні зіштовхується ОБСЄ, немає більш важливого виклику, ніж ситуація в Україні.

"Сполучені Штати віддані суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми закликаємо до повного виконання Мінських угод. Ми ніколи не визнаємо російської окупації та спроби анексії Криму. Санкції, пов'язані з Кримом, залишатимуться чинними до того часу, поки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні. Щодо сходу України ми приєдналися до наших європейських партнерів з метою збереження санкцій, поки Росія не виведе свої сили з Донбасу та поки не виконає свої мінські зобов'язання", - наголосив Тіллерсон.