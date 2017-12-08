Геращенко повідомила про збільшення кількості українських заручників на Донбасі
Депутат зазначила, що протягом останніх півтора року процес звільнення заручників був заблокований.
Бойовики на території тимчасово окупованого Донбасу утримують 168 заручників.
Про це заявила член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час зустрічі 7 грудня з делегацією Кнесету Держави Ізраїль, повідомляє прес-служба парламенту.
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За словами Геращенко, ключовою темою України на всіх міжнародних майданчиках залишається деокупація Криму та Донбасу, а також необхідність звільнення українських заручників.
«Ми дуже сподіваємось, що до Нового року відбудеться процес звільнення наших 74 героїв і робимо для цього все можливе", - підкреслила вона.
Депутат поінформувала, що протягом останніх півтора року процес звільнення заручників був заблокований і повідомила, що на сьогоднішній день незаконно утримуються 168 заручників на території тимчасово окупованого Донбасу.
Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Геращенко повідомляла про 162 українця, які перебувають у заручниках на окупованих територіях Донбасу. Це цивільні та військові.