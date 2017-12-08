Геращенко повідомила про збільшення кількості українських заручників на Донбасі

Бойовики на території тимчасово окупованого Донбасу утримують 168 заручників.

Про це заявила член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час зустрічі 7 грудня з делегацією Кнесету Держави Ізраїль, повідомляє прес-служба парламенту.

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За словами Геращенко, ключовою темою України на всіх міжнародних майданчиках залишається деокупація Криму та Донбасу, а також необхідність звільнення українських заручників.

«Ми дуже сподіваємось, що до Нового року відбудеться процес звільнення наших 74 героїв і робимо для цього все можливе", - підкреслила вона.

Депутат поінформувала, що протягом останніх півтора року процес звільнення заручників був заблокований і повідомила, що на сьогоднішній день незаконно утримуються 168 заручників на території тимчасово окупованого Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Геращенко повідомляла про 162 українця, які перебувають у заручниках на окупованих територіях Донбасу. Це цивільні та військові.