Українська сторона готова до обміну заручниками за формулою "306 на 74" - радник голови СБУ

Радник глави Служби безпеки України Юрій Тандит заявляє, що українська сторона готова до обміну заручниками за формулою «306 на 74».

Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Ми готові до обговорення списків. До списків із 306 осіб ми нікого не вносили з боку. Всі ці особи скоювали злочини проти цілісності України, вони були подані ОРДЛО. Зараз йдеться про 74 наших заручників... Це дуже серйозна робота, ми сподіваємося, що найближчим часом дійсно відновиться процес. Ми не будемо говорити про терміни. Україна готова до цього процесу, щоб за законом передати туди цих людей», - сказав він.

Тандит додав, що на даний момент відомо про місцеперебування 96 українських полонених на Донбасі. Він зазначив, що українська сторона готова до будь-яких компромісів у переговорах з представниками ОРДЛО для того, щоб забрати всіх своїх заручників.

«Кожен з цих осіб у списку перебуває в певному статусі. Довгий час, доки тяглася ця історія, багато з тих, хто подавався в списку, згідно з чинним законодавством, або звільнялися, або потрапляли під рішення судів. А там усі наші заручники перебувають без якого -або статусу, тобто приймаються рішення в Москві, дається команда, і вже можуть наступного дня всіх наших хлопців звільнити. Ми готові в будь-який момент їх забрати», - зазначив радник глави СБУ і додав, що в Україні є певна процедура , «на яку ми також готовий піти».

За словами Тандита, 29 листопада на переговорах у Мінську обговорюватимуться деталі процесу обміну заручниками.

«СБУ і Центр звільнення заручників забезпечать швидку передачу туди цих людей. Ми готові до будь-яких компромісів», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 23 листопада представник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Віктор Медведчук заявляв, що обмін полоненими за формулою «306 на 74» стане першим етапом після відновлення процесу звільнення заручників.

За його словами, списки осіб, вже остаточно підготовлено. З проханням про проведення такого обміну і здійснення впливу на владу тимчасово окупованого Донбасу він звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

Як заявила член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з питань врегулюванню конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, станом на 24 листопада на окупованих територіях Донбасу перебувають 162 українських заручники, встановлено місцеперебування 94 з них.