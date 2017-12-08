"Я воюю за Україну не для того, щоб померти!": у Львові попрощалися із загиблим на Донбасі добровольцем із Казахстану (фото)

У Львові сьогодні попрощалися і провели в останню дорогу бійця Першої штурмової роти ДУК «Правий сектор» Віктора Матюхіна, який загинув 4 грудня в зоні проведення АТО поблизу с. Піски поблизу Донецька.

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Як передає кореспондент УНІАН, сотні городян, бойові побратими та рідні попрощалися з бійцем у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла у Львові, після цього жалобна процесія пройшла до Личаківського цвинтаря, де з військовими почестями бійця поховали на полі почесних поховань.

Боєць Першої штурмової роти ДУК «Правий сектор» Віктор Матюхін загинув 4 грудня під час обстрілу біля села Піски. Матюхіну з позивним «Казах» був 51 рік. Він був найстаршим бійцем у підрозділі. У нього залишилася дружина.

Як повідомляли ЗМІ, Матюхін приїхав до України із Казахстану. Самотужки вивчив українську мову й пішов добровольцем на фронт.

"Я воюю за Україну не для того, щоб померти! А для того, щоб потім щасливо жити!", - цитували слова бійця на сторінці Першої штурмової у Facebook.