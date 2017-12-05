"Я воюю за Україну не для того, щоб померти!": на Донбасі загинув доброволець із Казахстану (фото, відео)

У зоні проведення АТО поблизу Пісків біля Донецька вчора, 4 грудня, під час обстрілу бойовиків загинув військовий добровольчої Першої штурмової роти ДУК "Правий сектор".

Читайте такожУкраїнські військові відбили атаку ДРГ противника під Пісками, один боєць поранений (відео)

Бійцю Віктору Матюхіну з позивним "Казах" був 51 рік. Він приїхав до України із Казахстану. Самотужки вивчив українську мову й пішов добровольцем на фронт. "Казах" був найстаршим бійцем у підрозділі, йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

"Я воюю за Україну не для того, щоб померти! А для того, щоб потім щасливо жити!", - цитують слова бійця на сторінці Першої штурмової у Facebook.

Як виявилося згодом, загиблий – зі Львова. У "Казаха" залишилася дружина, повідомляє Львівська міська рада.