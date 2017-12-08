Бойовики створюють гуманітарні проблеми для жителів Травневого

Незаконні збройні формування створюють гуманітарні проблеми для жителів населеного пункту Травневе, що на Донеччині.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК).

Українська сторона СЦКК наголосила, що, незважаючи на оголошене «шкільне перемир’я», бойовики продовжують обстріли із забороненої Мінськими домовленостями зброї мирних населених пунктів, які розташовані вздовж лінії розмежування сторін.

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Так, 8 грудня окупанти з нових позицій, облаштованих у районі населених пунктів Гольмівський та Доломітне, завдали масованому обстрілу населений пункт Травневе. Обстріли велися з автоматичних гранатометів, озброєння БМП, стрілецької зброї, а також заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм.

«Мета обстрілів – пошкодження електрогенератора, який здійснює електропостачання населеного пункту Травневе, оскільки бойовиками пошкоджено високовольтну промислову лінію електропередачі», - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК заявляє, що «цинічні дії» російсько-терористичних військ ставлять під загрозу не тільки життя і здоров’я цивільного населення, але й направлені на дестабілізацію обстановки в Травневому.

«Нещодавно відремонтована українською стороною дорога та запуск до населеного пункту рейсового автобусу, а також намагання відновити електропостачання завадять планам ОРДО. Бойовики ОРДО створюють усілякі труднощі, які ведуть до гуманітарної катастрофи у регіоні»,- сказано у повідомленні.

Українська сторона СЦКК засуджує дії терористів щодо порушення ними умов «шкільного перемир’я», що свідчить про зацікавленість бойовиків у подальшому загостренні конфлікту.