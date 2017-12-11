Протягом доби сили АТО відкривали вогонь у відповідь, п'ятеро бійців зазнали поранень

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів. Про це повідомляється у зведенні Прес-центру штабу АТО за 10 грудня 2017 року.

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За минулу добу зафіксовано 35 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У випадках, коли обстріли противника становили безпосередню загрозу життю і здоров’ю наших воїнів, вони відповідали противнику вогнем із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців зазнали легких поранень, ще один отримав бойову травму. Усіх бійців доправлено до військово-лікарських установ та надано невідкладну медичну допомогу. Їхньому життю ніщо не загрожує.

На Луганському напрямку ворог активізувався із настанням сутінок. З мінометів різних типів противник неодноразово вів вогонь по наших оборонних укріпленнях у районі Трьохізбенки, Кримського, Новотошківського, Травневого і Зайцевого. Крім того, біля цих населених пунктів, а також неподалік Лозового, Новоолександрівки, Світлодарська і Луганського окупанти інтенсивно застосовували гранатомети різних типів і легке піхотне озброєння.

На Донецькому напрямку епіцентром протистояння залишаються околиці Авдіївки. Зокрема, понад три десятки мін 82-го калібру у вечірній час загарбники випустили по наших позиціях поблизу шахти Бутівка. З гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали оборонців Кам’янки, Авдіївки і Красногорівки. А на Приазов’ї зі стрілецької зброї противник турбував захисників Старогнатівки.

Як повідомляв УНІАН, напередодні камера ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції викрила брехню бойовиків про обстріл ЗСУ