Камера ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції викрила брехню бойовиків про обстріл ЗСУ

Інформація про обстріл Збройними силами України 8 грудня о 15:30 території Донецької фільтрувальної станції фосфорними боєприпасами не відповідає дійсності, і даний факт зафіксовано у звіті Місії ОБСЄ від 9 грудня.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО із посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню.

В штабі підкреслили, що камера ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції не підтверджує використання фосфорних боєприпасів і при цьому зафіксувала підвищену вогневу активність саме зі сходу на захід, або з позицій ОРДО.

«У другій половині дня 8 грудня та сама камера зафіксувала 12 вибухів невизначеного походження і 37 снарядів зі сходу на захід — усе за 0,5-1,5 км на південь» – йдеться у звіті.

Українська сторона місії наголосила, що зафіксовані та оприлюднені на офіційному сайті ОБСЄ факти вкотре спростовують «фейки» російської пропаганди.