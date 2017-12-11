На Донбасі загинув військовий-доброволець (фото)
09:09, 11 грудня 2017Війна
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Загиблий 10 грудня на Донбасі боєць - уродженець Миколаївської області.
Зельманович загинув 10 грудня на Донбасі / фото facebook.com
10 грудня в зоні проведення АТО загинув боєць Української Добровольчої Армії Віктор Зельманович. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Влидимир Федоренко.
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"Вічна пам'ять! Зельманович Віктор (друг "Зеля"), боєць Української Добровольчої Армії. Загинув, захищаючи незалежність України! Уродженець смт Доманівка Миколаївської області", - йдеться в його повідомленні.
Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу в результаті ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців отримали легкі поранення, ще один отримав бойову травму.
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