На Донбасі загинув військовий-доброволець (фото)

10 грудня в зоні проведення АТО загинув боєць Української Добровольчої Армії Віктор Зельманович. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Влидимир Федоренко.

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"Вічна пам'ять! Зельманович Віктор (друг "Зеля"), боєць Української Добровольчої Армії. Загинув, захищаючи незалежність України! Уродженець смт Доманівка Миколаївської області", - йдеться в його повідомленні.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу в результаті ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців отримали легкі поранення, ще один отримав бойову травму.