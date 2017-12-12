Під Мар'їнкою загинув український доброволець

Поблизу Мар'їнки на Донеччині в результаті артобстрілу проросійських бойовиків загинув житель Миргорода Олександр Зубченко 1990 року народження.

Про це повідомляє прес-служба Миргородської міської ради.

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У міськраді зазначили, що в квітні 2014 року він пішов добровольцем до лав ЗСУ. Служив в Українській добровольчій армії.

"Миргородська міська рада, виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття рідним загиблого. Хай земля буде йому пухом. Вічна пам’ять Герою!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня в зоні проведення АТО загинув боєць Української Добровольчої Армії Віктор Зельманович.