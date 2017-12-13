Доба в АТО: бойовики били з мінометів, в районі шахти "Бутівка" стріляв танк

За минулу добу бойовики 24 рази обстрілювали позиції Збройних сил України, загиблих серед українських бійців немає. Про це повідомляє штаб АТО на сторінці в Facebook.

"Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості і застосовують заборонені зразки озброєння, зокрема міномети, танки та важку артилерію", – йдеться в повідомленні.

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На Луганському напрямку у вечірній час бойовики обстріляли з артилерії калібру 152-мм підступи до Врубовке. А з 82-мм мінометів вели вогонь по захисникам Новоолександрівка та Попасній.

На Донецькому напрямку в післяобідню пору противник випустив півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122 мм за оборонним укріпленням між Водяним і Талаковкой. У вечірній час незаконні збройні формування вели вогонь з 120-мм мінометів по захисникам Павлополя, Водяного і Опитного. Поблизу Авдіївки противник застосував міномети 82-го калібру, а в районі шахти "Бутівка" стріляв танк.

Крім того, неподалік Кам'янки і Новотроїцького бойовики порушували перемир'я з гранатометів і стрілецької зброї.

Як повідомляв УНІАН, обмін полоненими між Україною і "ЛДНР" може відбутися до 25 грудня. Остаточні списки будуть затверджені 20 грудня - в цей день відбудеться останнє в 2017 році засідання контактної групи в Мінську.