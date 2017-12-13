Доба в АТО: бойовики били з мінометів, в районі шахти "Бутівка" стріляв танк
Бойовики зосередили обстріли на Луганському та Донецькому напрямках.
За минулу добу бойовики 24 рази обстрілювали позиції Збройних сил України, загиблих серед українських бійців немає. Про це повідомляє штаб АТО на сторінці в Facebook.
"Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості і застосовують заборонені зразки озброєння, зокрема міномети, танки та важку артилерію", – йдеться в повідомленні.
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На Луганському напрямку у вечірній час бойовики обстріляли з артилерії калібру 152-мм підступи до Врубовке. А з 82-мм мінометів вели вогонь по захисникам Новоолександрівка та Попасній.
На Донецькому напрямку в післяобідню пору противник випустив півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122 мм за оборонним укріпленням між Водяним і Талаковкой. У вечірній час незаконні збройні формування вели вогонь з 120-мм мінометів по захисникам Павлополя, Водяного і Опитного. Поблизу Авдіївки противник застосував міномети 82-го калібру, а в районі шахти "Бутівка" стріляв танк.
Крім того, неподалік Кам'янки і Новотроїцького бойовики порушували перемир'я з гранатометів і стрілецької зброї.
Як повідомляв УНІАН, обмін полоненими між Україною і "ЛДНР" може відбутися до 25 грудня. Остаточні списки будуть затверджені 20 грудня - в цей день відбудеться останнє в 2017 році засідання контактної групи в Мінську.