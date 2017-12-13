Обмін полоненими між Україною і "ЛДНР" може відбутися до 25 грудня - РосЗМІ

Обмін полоненими між Україною і бойовиками "ЛДНР" повинен відбутися до 25 грудня.

Про це пише російське видання "Известия" з посиланням на джерела в мінській контактній групі і в російських дипломатичних колах.

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За інформацією видання, остаточні списки будуть затверджені 20 грудня - в цей день відбудеться останнє в 2017 році засідання контактної групи в Мінську. Мова йде про 74 українських і 306 полонених зі списку бойовиків.

При цьому поки залишається неясною доля близько 30 ув'язнених, які, за запевненням Києва, не хочуть повертатися в окуповані Донецьк і Луганськ.

"До цих людей, у бажанні яких залишитися в Україні сумніваються на Донбасі, українська сторона пропонує відправити незалежних експертів, щоб ті підтвердили їх наміри. Це правильний і розумний хід", - заявило одне з джерел російського видання.

За повідомленнями співрозмовників видання, Київ серйозно налаштований вирішити питання обміну полоненими до зазначеної дати.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі, до складу якої входять представники України, Росії, ОБСЄ та контрольованих Росією бойовиків, незабаром планує узгодити терміни, процедуру та дату обміну заручниками.

Раніше лідер руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук, який є одним із представників України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ, заявив, що українська сторона налаштована до різдвяних і новорічних свят здійснити перший етап обміну полоненими за формулою "306 74" .