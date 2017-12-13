Окупанти на Донбасі перейшли до нової тактики проти українських військових – ІС

Минула нещодавно ротація підрозділів спецназу ГРУ ГШ РФ на Донбасі має наслідком реалізацію кількох нових тактичних прийомів з боку ДРГ противника.

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Як повідомляє «Інформаційний спротив», зокрема, російські диверсанти перейшли до тактики знищення передових опорних пунктів ЗСУ за допомогою масованого застосування РПО «Джміль», використання мінування (особливо з тилових напрямків), і застосування так званих «раптових обстрілів» з ближніх і середніх дистанцій з нейтральної зони.

«Відзначені відразу на декількох ділянках спроби розкриття режиму і порядку організації українськими військами несення бойової охорони, місць і розпорядку ведення спостереження, виявлення режиму використання чергових вогневих засобів.