ОБСЄ за добу зафіксувала понад тисячу вибухів на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували близько 1 тис. 165 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляється у звіті місії за період з 19:30 11 грудня до 19:30 12 грудня, яку опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

Читайте такожОкупанти на Донбасі перейшли до нової тактики проти українських військових – ІС

«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала аналогічну кількість порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. Проте було зафіксовано більше вибухів (близько 1тис.120 супроти 1 тис.)», - йдеться у звіті.

«У Луганській області спостерігачі задокументували більше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. Водночас, було зафіксовано (майже) аналогічну кількість вибухів (близько 45 супроти близько 50)», - додали в СММ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні окупанти від опівночі здійснили 19 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі, у більш ніж половині випадків українські бійці давали адекватну відповідь.