Бойовики від опівночі здійснили 19 обстрілів, найгарячіше було на Луганському напрямку - штаб

Окупанти від опівночі здійснили 19 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі, у більш ніж половині випадків українські бійці давали адекватну відповідь.

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Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00. «Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості та застосовують міномети і важку артилерію», - наголосили у штабі.

У зведенні зазначається, що найгарячіше сьогодні було на Луганському напрямку. Посеред ночі бойовики зі 120-ти та 82-мм мінометів вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО біля Попасної, Кряківки, Новоолександрівки і Луганського. На деяких ділянках лінії зіткнення обстріли тривали близько двох годин.

На світанку у районі Попасної та Луганського окупанти продовжили мінометні провокації. У цей же період часу загарбники здійснили обстріл з артилерійських систем 152-го калібру підступів до Врубівки, випустивши загалом близько десяти снарядів. Також окупанти з гранатометів та стрілецької зброї порушували перемир’я біля Золотого, Лозового і Кримського.

«На Донецькому напрямку ворог також застосовував заборонені міномети поблизу Водяного і Мар’їнки. Окрім того, на Приазов’ї, неподалік Павлополя і Старогнатівки, противник активно обстрілював наших оборонців із легкого піхотного озброєння», - сказано у зведенні.