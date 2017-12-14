За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще один боєць був поранений. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

На Луганському напрямку під ворожим вогнем з гранатометів опинилися українські позиції у Станиці Луганській та Луганського.

На Донецькому напрямку напруженою ситуація була в околицях Авдіївки, де окупанти били з 82-мм мінометів, гранатометів і кулеметів. Там також працював і ворожий снайпер. Опорні пункти у Кам'янки, Пісків і шахти "Бутівка" накрили вогнем з піхотного озброєння.

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На Приазов'ї російські найманці не давали спокою захисникам Гранітного, там вони вели вогонь із стрілецької зброї.

"Загалом, за минулу добу зафіксовано 30 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ. У більш ніж половині випадків сили АТО придушували вогневу активність агресора. На жаль, внаслідок ворожих обстрілу загинув один український захисник, ще один був поранений", - відзначили в штабі.

Як повідомляв УНІАН, ОБСЄ за добу зафіксувала більше тисячі вибухів на Донбасі.