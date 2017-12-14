Путін про обмін полоненими: треба зробити цей крок напередодні Нового року та Різдва

Президент Росії Володимира Путін заявляє, що обмін українських заручників на Донбасі на осіб зі списків терористів необхідно провести напередодні Нового року, Різдва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін заявив на прес-конференції.

«Тепер з приводу обміну. На доручення президента Порошенка цим займається пан Медведчук, який... звернувся з проханням, оскільки обмінів давно не було, вплинути на керівництво двох невизнаних «республік» «ЛНР» і «ДНР» з тим, щоб вони погодилися на цей обмін», - сказав він.

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Путін нагадав, що з приводу обміну заручниками спілкувався з ватажками бойовиків на Донбасі.

«Потім Медведчук за узгодженням із українською стороною, зрозуміло, це була їхня пропозиція, привіз список: 67 осіб із одного боку, близько 300 - з іншого боку. Це був український список, і з ним погодилися. Потім раптом сказали - ні, це недобре, ми маємо цей список змінити, і знову взяли все зупинили", - стверджує він.

Він закликав перед святами провести обмін.

«Давайте зробимо це, врешті-решт, потім можна і далі піти. Треба дійсно хоч напередодні Нового року, Різдва зробити цей добрий крок назустріч один одному", - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі, до складу якої входять представники України, Росії, ОБСЄ і контрольованих Росією бойовиків, незабаром планує узгодити терміни, процедуру і дату обміну заручниками.

Раніше лідер руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук, який є одним із представників України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ, заявив, що українська сторона налаштована до Різдвяних та Новорічних свят здійснити перший етап обміну полоненими за формулою "306 на 74" .

8 грудня член гуманітарної підгрупи ТКГ Ірина Геращенко повідомила, що бойовики утримують 168 українських заручників.

За даними російських ЗМІ, обмін полоненими між Україною і бойовиками «ЛДНР» має відбутися до 25 грудня.