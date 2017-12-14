На Донбасі від кулі снайпера загинув 29-річний український військовий
17:33, 14 грудня 2017Війна
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Корнелюк помер у військовому шпиталі, отримавши поранення голови.
Військовий був поранений під час виконання бойового завдання / фото persha.kr.ua
У середу, 13 грудня, на Донбасі в зоні проведення АТО загинув боєць з Вінниччини Павло Корнелюк, 1988 року народження. Про це повідомили у прес-службі ОДА.
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"Виконуючи бойове завдання на спостережному пункті, він отримав вогнепальне поранення голови від кулі снайпера", - йдеться у повідомленні.
Військовий помер у військовому шпиталі Авдіївки. Корнелюк був зарахований на службу за контрактом з 14.07.2017 року. Дата та місце поховання уточнюються.
Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще один боєць був поранений.
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