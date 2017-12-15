Український журналіст пояснив, чому його питання Путіну розлютило зал (відео)

У четвер, 14 грудня, під час прес-конференції президента Росії Володимира Путіна запитання кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка зустріли криками "Провокація". Цю ситуацію журналіст прокоментував на своїй сторінці у Facebook.

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"Вчора на мене шипіли-пищали, вигукували "провокація", коли я запитував у Володимира Путіна про різанину, яку влаштовують його люди на окупованій частині Донбасу", - йдеться у його повідомленні.

Цимбалюк зазначив, що росіяни не хочуть "впускати у себе війну" і визнавати факту російських злочинів.

"Так легше, і можна нескінченно запитувати про надої молока й улов риби, а також дякувати Володимиру Володимировичу за "наше щасливе дитинство", - додав кореспондент УНІАН.

14 грудня кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк під час прес-конференції президента РФ Володимира Путіна запитав у нього, чи той займатиме таку ж абсурдну позицію щодо Донбасу.

"Якщо ви все-таки виграєте вибори, можливо, ви будете і далі займати таку абсурдну позицію щодо Донбасу, щодо миротворців.. І на практиці, люди ваші, які там вирішують питання, вони і займаються різаниною населення Донбасу...", - запитав український журналіст, чим викликав обурення аудиторії.