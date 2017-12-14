Кореспондент УНІАН - Путіну: ваші люди займаються різаниною населення Донбасу

Кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк під час прес-конференції президента РФ Володимира Путіна запитав у нього, чи той займатиме таку ж абсурдну позицію щодо Донбасу.

"Якщо ви все-таки виграєте вибори, можливо, ви будете й надалі займати таку абсурдну позицію щодо Донбасу, щодо миротворців?.. І на практиці, люди ваші, які там вирішують питання, вони й займаються різаниною населення Донбасу...", - запитав український журналіст, чим викликав обурення аудиторії.

Читайте також"Це провокація!": питання українського журналіста на прес-конференції Путіна розлютило зал (відео)

Путін почав стверджувати, що на Донбасі немає російської армії, але визнав створення "певних військових і міліцейських" формувань.

При цьому глава РФ стверджує, що створення подібних формувань відповідає інтересам людей, що проживають на тимчасово окупованих територіях.

"Тому що якщо у них там не буде такої можливості, то "різанина" і навіть гірша, ніж у Сребрениці (різанина у Сребрениці - одна з найвідоміших і найкривавіших подій громадянської війни в Югославії 1991-1995 років - УНІАН), буде здійснена так званими націоналістичними батальйонами, і їх ніщо не зупинить, у тому числі й звернення, як мені радили деякі західні колеги (в разі розвитку подібних подій) до правозахисних міжнародних організацій", - сказав Путін.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що ментально Башкирія близька до України, оскільки кореспондент УНІАН у Москві розмовляє російською без акценту.