Путін готує "ДНР" і "ЛНР" до зливу - російський політолог

Президент РФ Володимир Путін готує російську громадськість до зливу так званих "ДНР" і "ЛНР". Так російський політолог Дмитро Орєшкін прокоментував заяву глави РФ про миротворців ООН на Донбасі. Путін сказав, що не проти розміщення місії на всій окупованій території сходу України, але Київ повинен домовитися про це з бойовиками.

Воювати далі у Путіна немає ресурсів – ні ідеологічних, ні політичних, ні фінансових, ні навіть військових, передає слова Орєшкіна "Апостроф".

"Йому залишається лише маневрувати, що він і робить. Так, йдуть якісь закулісні торги зі Сполученими Штатами. На жаль для Путіна, США добре зрозуміли, що з ним треба поводитися приблизно так, як з Кім Чен Ином – домовлятися безглуздо, треба тиснути досить жорстко. У Путіна дуже слабкі переговорні позиції: над ним нависає "Бук", який приїхав з Росії (відповідно, хтось підписав документ, що відправляє цей "Бук", з якого збили Boeing MH17 влітку 2014 року на Донбасі), нависають звинувачення у втручанні у вибори в Європі і в США", - зазначив російський політолог.

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На думку Орєшкіна, зараз головне завдання Путіна - помалу підготувати так звані "ДНР" і "ЛНР" якщо не до тотального зливу, то до якогось пошуку компромісу, головним чином із Заходом.

"І він потроху відступає, намагаючись не робити цього занадто різко, бо тоді виникне когнітивний дисонанс", - вважає політолог РФ.

При цьому дуже цікаве і складне питання, як будуть реально домовлятися Волкер із Сурковим. Тому що Волкер – людина, яка досить ясно розуміє, що тепер, після перевороту в "ЛНР", від Суркова мало що залежить.

"Він помалу починає привчати громадську думку, що, загалом, ця ноша росіянам не по кишені, що ми зовсім не хочемо вбивати братський український народ. А щоб зупинити кровопролиття, потрібно підключити іноземних спостерігачів. Але це все робота з громадською думкою", - додав Орєшкін.

При цьому, вважає він, що на якійсь стадії переговорного процесу буде знайдений компроміс. А поки конфлікт буде перебувати в замороженому стані, адже Путін не може піти просто так, йому "ДНР" і "ЛНР" потрібні як нарив на тілі України, але не в тілі Росії.

"Тому він буде впихати їх формально в тіло України, щоб за можливості поширювати заразу навколо. Але ключові позиції Путін хоче залишити за собою, або, скоріше, за ФСБ", - підсумував російський політолог.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції заявив, що він не проти встановлення міжнародного контролю на Донбасі, але виступає за прямі переговори Києва і бойовиків.