Путін погодився на розміщення миротворців по всьому Донбасу, але вимагає прямих переговорів із бойовиками

Президент Росії Володимир Путін заявив, що він не проти встановлення міжнародного контролю на Донбасі, але ратує за прямі переговори Києва і бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін заявив на щорічній прес-конференції.

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Путін нагадав, що Росія внесла до Ради безпеки ООН резолюцію, що стосується миротворчої місії на Донбасі.

«Ми внесли проект відповідної резолюції, що мають з'явитися сили ООН, які візьмуть під захист співробітників ОБСЄ. Після цього пані Меркель (федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель - УНІАН) мені по телефону сказала: «Чому тільки на кордоні, на лінії поділу? Адже співробітники ОБСЄ переміщаються по всій території Донбасу, погодься, будь ласка, щоб вони були під охороною всюди, де б вони не з'являлися, зокрема, і на кордоні між Росією і Донбасом, Росією і Україною, ось в цій частині кордону». Я подумав і сказав: «Так, ти права», і ми тут же внесли корективи до своєї резолюції», - сказав він.

«Зараз з'ясовується, що і цього недостатньо, що по суті все зводиться до того, щоб поставити під міжнародний контроль цю територію. Ми не проти цього, але для цього київській владі необхідно домовлятися із самим Донбасом», - зазначив Путін.